Türi tehisjärve hüppetorn oli ajutiselt suletud

G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja selgitas, et täna kella 12:20 paiku oli Türi tehisjärve ääres üks juhtum, kus hüppeplatvormil oli 15-aastane noormees, kes mängis alloleva poisiga palli. "All olnud nooruk viskas hüppelaual seisnud poisile palli, nii et pall püüti kinni, kuid noormees ise libastus ja väga vähe jäi kukkumisest puudu,“ sõnas Raja.

Raja lisas, et vetelpäästja hinnangul oleks noormees kukkunud nii õnnetult, et oleks end kuhugi torni vastu ära löönud ja juhtum oleks võinud võtta kurva pöörde. „Juhtunu meenutas mõnes mõttes natuke Viljandi järve ääres toimunut. Seepärast läks vetelpäästja noormeestega kohe vestlema ning torn suleti ajutiselt, kuid on nüüdseks hetkeks taas avatud,“ tähendas Raja. "Hüppetornid on meil erilise tähelepanu all, kuna ohtlikke olukordi on ette tulnud. Oleme ka kohalike omavalitsustega neist murekohtadest rääkinud.“ (JT)