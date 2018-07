* Möödunud nädalal kirjutas Järva Teataja, et Järva vald on hädas soojapakkujaga N.R. Energy, kes esitas vallale 764 000 euro suuruse kahjunõude. Analoogne olukord on tekkinud ka Roosna-Allikul. Paide linnal lõppes mais soojatootjaga Roosna-Alliku piirkonda puudutav kümneaastane leping, mistõttu paluti katla seadmed, küttemahuti ning soojatrass tagastada. N.R. Energy ei nõustunud küttesüsteeme üle andma, väites samamoodi nagu Järva valla lepingute puhul, et ettevõttel oli lepingu uuendamise eesõigus, mida ta aga kasutada ei saanud.



* Napp tund pärast päästjate teadet, et Järva vallas Abaja küla lähistel asuva Alliku raba põlengul läheb vaja vabatahtlike abi, olid esimesed neist kohal. Tuuletut kuumust, parmu- ja herilasepisteid trotsides vedasid kahel päeval ligi 50 vabatahtlikku, pooled neist naised, metsas tahmaseid voolikuid, ja kui vesi neis lõppes (mida esmaspäeval tihti juhtus), lootsid, et leegi üles võtnud tulepesa õnnestub järgmise veekogusega päriselt ära kustutada. Järvamaa päästepiirkonna juht Arvi Luuk tänas kõiki vabatahtlikke ja lisas, et naised olid väga tublid ning said ränkades tingimustes hästi hakkama.



* 2017. aasta kohalike omavalitsuste valimised tõid Järvamaale uued tuuled – kaheteistkümnest omavalitsusest sai kolm, samuti kadus maavalitsus ja sellega koos ka maavanema ametipost. Endistest Järvamaa omavalitsusjuhtidest on uue töö leidnud kümme. Järva Teataja uuris, kuidas on pärast valimisi töökohast ilmajäänute elu kulgenud.



* Eelmisel nädalal oli Järvamaal mitu pealinna noorte spordilaagrit. Kui Koerus andsid rullsuuskadele ka tõukekeppidele valu Jaak Mae suusakooli lapsed, siis Järva vallas Rummusaare puhkekeskuses näitasid jõuvõtteid noored judokad.



* Avatud talude päev hoolitseb taas selle eest, et ehe maaelu inimestele liiga kaugeks ei jääks ning et nad saaksid kitsesid ja lehmasid ka oma silmaga, mitte ainult pildi pealt näha. Sel pühapäeval ootab oma koju külalisi 13 Järvamaa talu, mis pakuvad tegevusi villa kraasimisest paabulindudega tutvumiseni. Taludest ei puudu ka alpakad ja jaanalinnud.



* Väätsa alevik on väike, aga kui sealne rahvas midagi ette võtab, siis ikka suurelt. Nii ka eeloleval laupäeval, mil juba neljandat korda lähemalt ja kaugemalt tulijaid Väätsa kortermajade festivalile oodatakse. Seekordse Väätsa kortermajade festivali märksõnadeks on korraldajad välja pakkunud köögi ja kodused toidud ning kohalikke on julgustatud avama oma köögid külalistele ning pakkuma seal valmistatud erinevaid toiduelamusi. Et korteriköögid just väga palju rahvast ei mahuta ning ega iga perenaine-peremees vist suuri rahvamasse oma koju tahagi, siis ootab laupäeval majade vahel külastajaid suur vabaõhurestoran.