Uus nädal toob äikest ja päikest

Ööl vastu esmaspäeva on vähese pilvisusega ilm. Mandri idaservas on vahelduv pilvisus, kohati võib sadada hoovihma ja on äikeseoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-6 m/s. Sooja on 14-19 kraadi.

Esmaspäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja esineb äikest. Puhub muutliku suunaga tuul 2-7 m/s, ent äikese ajal tuleb arvestada tugevamate puhangutega. Sooja on 23-28, rannikul kohati 20 kraadi.

Teisipäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on võimalik äike. Puhub valdavalt kirdetuul 1-7 m/s. Sooja on 14-20 kraadi. Teisipäeva päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Puhub idakaaretuul 2-7 m/s, äikesega kaasnevad tugevamad puhangud. Sooja on 23-29 kraadi.