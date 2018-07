* On küll ammu teada, et paljud Harjumaa palgad erinevad suuresti Järvamaa omadest, kuid maksu- ja tolliameti uuest ettevõtluse statistikast jääb silma, et ka Järvamaa omavalitsustes võib palgavahe olla küllaltki suur. Näiteks kui maikuus maksti Järva vallas finants- ja kindlustusala töötajatele keskmiselt 1400-eurost palka, siis Türi vallas tasuti sama valdkonna töötajatele keskmiselt hoopis 2050 eurot kuus.



* Järva-Jaani postkontor Grossi poes oli viimast päeva avatud eelmisel reedel, edaspidi saab kasutada sama poe juures asuvat Omniva pakiautomaati ning vajadusel tuleb minna lähimasse postkontorisse Aravetele. Kohalikele elanikele tuli uudis üllatusena ning tekitas mõneski meelehärmi.



* Kui 22. juulini sai Järvamaa kutsehariduskeskusesse õppima asumiseks dokumente esitada vaid läbi veebikeskkonna Sais, siis alates eilsest saab sisseastumisdokumente viia ka Paide ja Särevere õppekohtadesse. Järvamaa kutsehariduskeskuse õppe- ja arendustöö üksuse juhataja Külli Marrandi hinnangul on praegune olukord lootustandev. «Avaldusi on esitatud pea 400. Kesksuve kohta on see hea tulemus,» täpsustas ta.



* Kui kuu aja eest sai Paide linnavalitsus halva üllatuse osaliseks, et Mündi ja Raudtee tänavate remondihange on vaidlustatud, siis nüüd on olukord lahenenud ning hanke võitnud Yit Infra Eesti AS võib hakata tee-ehituseks ettevalmistusi tegema.



* Koerus peeti laupäeval kihelkonnapäeva ning Koeru Maarja Magdaleena kiriku 730. sünnipäeva. Sel puhul pühitseti sisse ka kaks uut, kevadel Saksamaal spetsiaalselt Koeru kirikule valatud kella.



* Külastusmängus «Unustatud mõisad» osaleb sel aastal kaks Järvamaa mõisat – Aruküla mõis Koerus ning Koigi mõis. Koigi mõis pakkus lõppenud nädalavahetusel külastajaile võimalust lisaks peamajale uudistada ka vana hobusetalli, mille teisel korrusel olev kooliköök annab silmad ette nii mõnelegi linnakoolile



* Järvamaalt sirgunud lootustandev suusataja Kaarel Kasper Kõrge käis võimalike toetajatega Paides sanitaartehnika ja ventilatsiooniseadmete müügi ning paigaldusega tegelevas ettevõttes Comfort AE AS-is kohtumas.