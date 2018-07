Paides näeb kahte Rakvere teatri etendust

24. oktoobril näeb Paides Dale Wassermani dramatiseeringut, mille aluseks on Ken Kesey samanimeline romaan «Lendas üle käopesa». Selle draama on lavastanud Eili Neuhaus. Ta sõnas, et inimese hing ihkab vabadust ja lendutõusmist. «Kuid vabadus tähendab ka vastutust. Rohkem kui kunagi varem tuleb meil otsida kurjuse tagant headust, pimeduse tagant valgust, hukkamõistu asemel armastust,» lisas ta.