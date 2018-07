* Viimastel nädalatel on Roosna-Alliku mõisa juures askeldanud kopad, et töömehed saaksid parki paigaldada välisvalgustuse ja rekonstrueerida küttesüsteemi. Muidu täiesti tavapärase töö käigus on välja tulnud mitmeid leide sajanditetagusest ajast, mis heidavad veidi valgust selle piirkonna ajaloole. Mõõtmetelt suurim avastus tuli välja mõisahoone ja meierei vahelt, kus kopp parkla kohal maasse löödi. Maapõu peitis endas paekivist kaarvõlviga keldrit, mis pärineb muinsuskaitseameti hinnangul ilmselt 17. sajandist, mil ehitati ka mõis.



* Kuigi nädal tagasi pani tee-ehitaja Järva-Jaani alevit läbivale pigisele teelõigule paksu kihi killustikku, on tee taas pigine. Kiiret lahendust pole ei tee-ehitajal ega maanteeametil.



* Paides tegutseva ettevõtte OÜ Pehmesisustus töökojas käib veel õhtutundidelgi kibekiire töö. Kaitseväega sõlmitud raamlepingu järgi saavad nende sõidukite katkised istmed siin uue katte ja sisu. Ettevõte on ostnud selle tarbeks juurde töövahendeid ning palganud töölisi.



* Järgmise aasta Järvamaa laulu- ja tantsupidu kutsub inimesi kaasa mõtlema, kuhu võiks jõuda Järvamaa ja järvalane. Järvamaa omavalitsuste liit andis teada, et maakonna laulu- ja tantsupeo ideekavandite konkursile laekus kaks tööd, võidutöö kannab nime «Ma mõtlen, et…» ning selle autorid ning lavastajad on Monika Kirss, Meelika Mikson ja Meelis Välimäe.



* Eile ja üleeile sai Paide muusika- ja teatrimaja juures verd loovutada. Parkimisplatsile püstitatud suured kollased telgid tõmbasid nii mõnegi mööduja tähelepanu. Sel korral aga verd telgis loovutada ei saanudki, kuna teisipäevase äikesohu tõttu koliti kogu tehnika muusika- ja teatrimaja kammersaali, ka eilne päev veedeti siseruumides. Teisipäeval käis Paides verd loovutamas 202 doonorit, neist 16 esimest korda. Kokku anti abivajajate tarbeks 167 veredoosi ja ligikaudu 75 liitrit verd.



* Teisispäeval jõudis Järva-Jaani vanatehnika varjupaika auto, millel oli täita suur roll paljude Eesti filmide valmimisel, kui operaator pidi kõrgelt kaadreid võtma. Varjupaiga eestvedaja Tuve Kärner tunnistas, et kui ta kuulis kusagil Eestimaa aianurgas seisvast autost, millel on oma osa Eesti kino ajaloos, siis loomulikult soovis ta näha seda autot Järva-Jaanis teiste ajalooliste masinate seas.



* Homme on Eestis nähtav kuuvarjutus, mida peetakse sajandi pikimaks ning mille ajal taevas olev täiskuu on punane. Lisaks toimub omamoodi planeetide paraad.