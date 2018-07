* Riigi ilmateenistus andis teada, et homme võib termomeetri näit kerkida 34 kraadini. Kui see tõeks osutub, võib puruneda ka Järvamaa senine soojarekord. Järvamaa kuumarekord on 34,3 kraadi. Täpselt nii palju on termomeeter Türil näidanud koguni kahel korral – 11. augustil 1992 ja 30. juulil 1994.



* Roose peetakse suursugusteks lilledeks, mida kuigi kergekäeliselt avalikku linnaruumi kaunistama ei istutata. Ometi on nii Paides kui ka Türil kaunid roosipeenrad olemas ning aednikud kaaluvad üha enam kaua õitsevate roosisortide kasutamist lilleklumpides ja linna haljastuses. Paide kõige uuem ja uhkem roosipeenar on muusika- ja teatrimaja ees. Sinna pisteti mullu augustis vabariigi 100. sünnipäeva auks maha 200 «Amsterdami» nime kandvat punast roosiistikut.



* Atko Paide osakonna juhataja Jannar Vissak ütles, et kui 1. juulist maakonnaliinidel kehtima hakanud tasuta sõite sai bussis registreerida plastikkaardiga või bussijuhilt nulleurose pileti ostmisega, siis alates 1. augustist nullpileteid enam ei müüda. «See tähendab, et kõik reisijad, kes maakonnaliinidel sõidavad, peavad sõidu registreerima kaardiga,» sõnas ta.



* Järgmisel nädalal hakatakse lammutama osa Roosna-Alliku Helliku lasteaiast, et teha algust ulatuslike renoveerimistöödega. Roosna-Alliku lasteaia kompleks koosneb kahest kokkuehitatud hoonest, millest üks 420-ruutmeetrine hoone on seisnud 30 aastat enam-vähem tühjana.



* Crystal Ra Laksmi-Ditton on pärit Säreverest, aga seiklused maailmas on teinud temast maailmakodaniku. Praeguseks on ta elanud kolmel erineval kontinendil – õppinud, töötanud, seigelnud ja sisse töötanud erinevaid tervendusmeetodeid.



* Kaarel Orumägi on Türilt pärit laulja, helilooja ja näitleja, kelle nägu tunnevad kõik järvakad ning kes kogus laiemat tuntust sarjaga «Pilvede all» ja saatega "Eesti otsib superstaari". „Kui ma oleksin siia gümnaasiumisse jäänud, ei oleks ma praegu arvatavasti enam Järvamaal. Ma arvan, et see, et ma siit justkui ära sain, ongi mind tagasi toonud. Kodus on väga hea, aga sa tunned seda alles siis, kui oled korra ära käinud,“ räägib Kaarel Orumägi.



* Pamela Maran, kes andis hiljuti välja kaks valge suhkruta magustoitude raamatut, naljalt poodi jäätise järele ei lähe. Ta lihtsalt võtab selle oma külmkapist ja kinnitab, et ka ilma jäätisemasina ja suurema möllamiseta on igaühel võimalik valmistada endale meelepärast jäist maiust.