Abivallavanem soovib oma töökoha kaotada

«Haldusreformi üheks eesmärgiks oli juhtimiskulude kärpimine ja juhtimise tõhustamine. Abivallavanemana töötades olen selgelt aru saanud, et kaks abivallavanema kohta on liiga palju,» ütleb Kask. «Järva vallale piisab ühest abivallavanemast, see aitaks valla juhtimiskulusid kokku hoida. Tööülesanded ja vastutuse annab edukalt delegeerida valdkondade vastutavatele ametnikele. Seetõttu pean aumehelikuks taanduda ametikohalt, mille olemasolul ma mõtet ei näe.»