* Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda kuuluv Järva valla abivallavanem Marek Kask andis vallavanem Rait Pihelgale teada oma tagasiastumisest. Hetk hiljem väljastas partei pressiteate, kus Kask põhjendab selle sammu tagamaid. «Haldusreformi üheks eesmärgiks oli juhtimiskulude kärpimine ja juhtimise tõhustamine. Abivallavanemana töötades olen selgelt aru saanud, et kaks abivallavanema kohta on liiga palju,» ütleb Kask. «Järva vallale piisab ühest abivallavanemast, see aitaks valla juhtimiskulusid kokku hoida. Tööülesanded ja vastutuse annab edukalt delegeerida valdkondade vastutavatele ametnikele. Seetõttu pean aumehelikuks taanduda ametikohalt, mille olemasolul ma mõtet ei näe.»



* Järvamaa suuremates asulates üürikorterit otsides võib olukord panna nõutult käsi laiutama, sest väga laia valikut kinnisvaraportaalides pole. Ka sotsiaalmeedia grupi kuulutustel silma peal hoides tundub, et omanik jõuab vaevu kuulutuse üles riputada, kui juba on inimesed korteri vastu huvi üles näidanud ja see ongi käest lipsanud. Kinnisvaramaakler Lea Kerma tutvustab Järvamaa üüriturgu lähemalt.



* Paide linnameeskonna tänavuse hooaja parim väravakütt Samson Iyede sõlmis reedel lepingu Taani esiliigaklubiga BK Fremad Amager. Järvamaa esindusklubile oli see ajalooline päev, sest 20aastasest nigeerlasest sai Paide linnameeskonna esimene mängija, kes on siirdunud välisklubisse. Ülemineku rahasumma ja tingimused on klubide kokkuleppel konfidentsiaalsed.



* Kõrgema sõjakooli kadetid andsid oma Facebooki lehel teada, et reedel õppetöö käigus Tartust Tallinna sõites märkasid nad teel kahtlase sõidustiiliga autot. Pikemalt mõtlemata võtsid kadetid ühendust häirekeskusega ega lasknud joobekahtlusega autojuhti silmist. Telefonitsi häirekeskusega ühenduses olles ja uut teavet juurde andes sundisid kadetid koos politseinikega kriminaalses joobes sõidukijuhi Mäo viaduktil peatuma.



* Samal ajal kui pikk põuaaeg valmistab põllumeestele peavalu, on see mesinikele andnud hoopis põhjust rõõmustada, sest tänavune saak neile pettumust ei valmista. «See aasta on tõesti mesinikele väga korda läinud, mett on hästi palju ja see oli väga kvaliteetne,» ütles Koerus mesilasi pidav Lembit Liin.



* Väinjärve veepeost suuremat ja uhkemat rannaüritust pole Järvamaal ette näidata. Tänavune sportlik ja meelelahutuslik ettevõtmine oli juba 52. ning välja kujunenud tavadest hoiti kinni vaatamata sellele, et esimest korda oli üritus erafirma Luod` n Live korraldada. Ettevõtmise üks eestvedajaid, Daana Suun, ütles, et Väinjärve veepidu külastas kahe päeva jooksul üle 2000 inimese.



* Nädalavahetusel oli Imaveres suur rahvusvaheline kõikide koeratõugude näitus, millist pole varem siinmail nähtud. Mõlema päeva üldparemikku jõudis ka järvalase Mairi Siimoni kuldsete retriiverite kenneli Terra Antyda Goldeni kasvandik Milbu Fridolins.