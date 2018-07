Kütusemahutid tuleb alates augustist registreerida

Mahuti omanikud peavad esitama tehnilise järelevalve infosüsteemi järgmised andmed: 1) maaüksuse aadress, millel mahuti paikneb; 2) mahuti omaniku nimi ja registri- või isikukood või viimase puudumise korral sünniaeg; 3) mahuti asendiplaani number selle olemasolu korral; 4) mahuti maht; 5) märge, kas mahuti asub maa all; 6) märge, kas maapealne mahuti on ujuva kaanega või ilma; 7) märge selle kohta, kas mahuti on kasutuses; 8) mahuti kasutusotstarve; 9) kui mahuti omanik ei ole selle valdaja, siis valdaja nimi koos isiku- või registrikoodiga.