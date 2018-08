Eesti disainerit näoraamat jõuab Paidesse

Ajavahemikus 2012–2017 on Paidest pärit disaineril Ülar Linnustel valminud loomekavana viis osa Eesti disainerite liidu liikmeid koondavast näitusest. Selle käigus portreteeris ja koostas ta kolleegide loometegevuse lühiülevaate, varustades need QR-koodiga. Portreid on 61.

Näitus on mõeldud tutvustama ja reklaamima disaineri elukutset laiemalt kindlate inimeste kaudu. «Tänases tarbimisühiskonnas ümbritseb disain meid sedavõrd tihedalt, et me isegi enam ei mõtle aktiivselt, kes selle on kujundanud. Kõik need tooted ja keskkond on aga just suuresti disainerite töö vili,» selgitas Linnuste.