Laupäeval, 10. augustil kell kaheksa hommikul algab Tallinnast rattaretk Paidesse festivali Energiapöördealale. Eesti taastuvenergia koja projektijuht ja rattaretke üks eestvedajaid, Mihkel Annus, lausus, et see on arvamusfestivali sümboolne avapauk.

Annus selgitas, et mõte niisugune retk korraldada tuli ühelt koja liikmelt, kes juba eelmisel aastal rattaga sama teekonna läbis. «Sel aastal sooviti teha üritust suuremalt ja et distantsi pikkus on ligikaudu sada kilomeetrit, siis sobis see ka juubeliaastasse suurepäraselt,» lausus ta.