* Järva vallas saab joosta rohkem kui pool kilomeetrit piki Ambla jõe põhja, sest põud on juba nii tõsine, et pragunenud on ka muidu mudane jõepõhi. Jõe lähistel elavale albulasele Ester Valdveele on see igapäevane supluskoht ja kui tavaliselt on kodu ligidal sügavaim koht umbes poolteist meetrit, siis praegu saavad lapselapsed mööda jõepõhja jooksmas käia. Valdvee meenutas, et vaatamata kuivale kevadele ja juunile püsis veeseis Ambla jões suhteliselt hästi juuli alguseni, mil see hakkas kiiresti langema. Nii kuivaski jõgi kiiresti, abilistega suudeti päästa ka mõned kalad, teiste seas forellid. * Kui Järva abivallavanem Marek Kask oli esmaspäeva lõunaks pressiteate kaudu avalikkust ja teisi vallajuhte teavitanud, et paneb valla raha kokkuhoiuks ameti maha, siis arvas ta, et töötab abivallavanemana veel 27. augustini. Üleeile saabus Järva vallavanem Rait Pihelgas Koeru Kase kabinetti ning ulatas talle lahkumiskingituseks pudeli rummi ja valla sümboolikaga päevitusteki. Pihelgas selgitas, et Kask ei tööta abivallavanemana enam alates 1. augustist, mitte 27. augustist. «EKRE selgitas, et nii saab maksumaksja raha kokku hoida, nüüd hoidsime selle sammuga veelgi rohkem raha kokku,» põhjendas ta. * Eile alanud karujahihooajaks said Järvamaa jahimehed keskkonnaametilt ametliku loa küttida viit karu. Tõtt-öelda ei tunne suurem osa jahimeestest karu laskmisest mingit rõõmu ja kõne alla on tulnud isegi karujahist loobumine. Järvamaa jahindusklubi esimehe Mati Hõbemäe meelest poleks tarvis karusid üldse küttida. «Karu pole väärtuslik jahiuluk ja jahimehed ei lähe metsaotti rõõmuga laskma,» sõnas ta.



* Takkasaare talu peremehe Arvo Kuutoki ütlust mööda on põud mõjutanud enim just rohukasvu ja vajaminevast 1200 tonnist on ta kätte saanud alla poole. Viljaga on Kuutokil lood paremad. "Talirapsi üle kurta ei või, oleks võinud natuke rohkem olla, aga selle aasta kohta on rahuldav," sõnas ta. Kuutok lisas, et ka hernest tuleb võrreldes eelmise aastaga kenasti, eelmisel jäi peaaegu kõik maha. Ka taliviljakülviga võib probleeme tulla. Kuutoki selgitusel on maa nii kõva, et ükski masin ei taha peale hakata. Samuti on maapind nii kuiv, et sellisesse tolmu külvates ei tärka midagi. Kuutok jäi siiski positiivseks ja lisas, et vähemalt on kuivatuskulud väiksemad.



* Paidelased Urve Kaar (75) ja Sirje Šarapova (72) on õed, kes vaatamata oma eale käivad tööl ning leiavad aega ja tahtmist abistada neid, kes tervislikel põhjustel kodust harva välja saavad. Kui vanem õdedest on juba neli aastat abistamas üht üle 90aastast prouat, siis Šarapova on sama inimese juures abis käinud kuus aastat. Kui vaja, lähevad nad poodi, teevad söögi, viivad ajalehe, koristavad tuba ja abistavad hügieenitoimingutes. Samuti ajavad juttu, et aeg kiiremini läheks.

Järvamaal ettevalmistusel olevat niinimetatud seltsilise teenust peavad nad väga oluliseks, sest abisaajate kõrval annab see ka nendeealistele võimaluse oma aega kasulikult veeta.



* Koigi kergejõustiklubi esindav Kätlin Piirimäe tegi Eesti meistrivõistlustel kaasa nii vasaraheites, kettaheites kui ka kuulitõukes. Kettaheites võitis ta pronks- ja kuulitõukes kuldmedali. Kätlin Piirimäe noorem vend Kert sai Eesti meistrivõistlustel kuulitõukes kolmanda koha. Vasaraheites oli ta kaheksas.