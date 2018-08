Aasta kõige erilisemal jalgpalliõhtul tasub oodata üllatusi

Kõigil Premium liiga klubide kodumängudel, kus Euroopa klubijalgpalli ihaldatuimad karikad väljas on, kogutakse annetusi vähiravifondi toetuseks, lisaks panustavad klubid pool piletimüügist saadud tulu fondi. Kokkuleppel klubiga võivad toimuda ka heategevuslikud oksjonid. Paides on selleksärkide oksjon, mille tulu läheb Vähiravifondile. Loosi lähevad Taani klubisse siirdunud Samson Iyede allkirjaga uue klubi särk, Carl Tubariku retrosärk, Paide linnameeskonna mängijate allkirjadega särk

Paide linnameeskonna tegevjuht Jaanus Pruuli kinnitas, et mängule eelneb suur jalgpallifestival, kus kõigile on vaatamiseks UEFA kolme tähtsaima klubivõistluse võimsad võidutrofeed. Festivaliala, kus lastele, aga ka suurtele on väga palju põnevaid tegevusi ( karikate, toitlustuse, päevajuhiga, atraktsioonidest täpsuslöögid, löögikiiruse mõõtmine, PlayStation ala, jalgpallipiljard, batuudid, libejalgpall jne), avatakse juba kell 16.