Toetatakse investeeringuid suurtesse sõnnikuhoidlatesse

Meetme raames on toimunud viis taotlusvooru ja rahuldatud on 986 toetuse taotlust kogusummas 119 miljonit eurot. Toetuse abil planeeritakse teha investeeringuid kokku 305 miljoni euro ulatuses. Üks taotleja saab arengukava programmiperioodil toetust maksimaalselt 500 000 eurot. Kuues taotlusvoor on kavandatud 3.–10. detsembriks 2018 ning taotlusvooru eelarve on 22,5 miljonit eurot.