Nooruk hüppas pea ees järvepõhja

Juhtunu pealtnägijad rääkisid rannavalvurile, et poisid olid rannas mänginud «Pallimatsu» nimelist pallimängu, mille käigus visatakse teineteist tennisepalliga ja eesmärk on mitte pihta saada. Mängu käigus oli üks poiss pallilt eest ära saamiseks hüpanud pea ees vette. Paraku on vesi selles kohas vaid poole meetri sügavune ja noormees lõi ennast vastu järve põhja ära. Poisi sõber tõi ta kohe veest välja.