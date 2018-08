Selgus uue pargi nimi

Paide linnavalitus valis kõigepealt välja seitse nimevarianti, kuid lasi lõpliku valiku langetada kohalikel elanikel.

Hääletuses osales 690 inimest. 37 protsenti hääletanutest oli seda meelt, et kõige sobilikum nimi on Saja Tamme park.

Paide tammiku nime toetas 24 protsenti hääletanutest ja Sajandi tammiku nimi meeldis neist 21 protsendile.

Ülejäänud nelja nime toetas juba vähem kui kümme protsenti hääletuses osalenud inimestest.

Paide abilinnapea Siret Pihelgas ütles, et ka temale meeldib pargi uus nimi, sest see on istutatud meie riigi sajandaks aastapäevaks, mis jääb ka pargi nimes kõlama. (JT)