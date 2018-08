* Paide pansionaat peab plaani alustada kuu lõpus laienemist. Asutus saab endale juurdeehitise, mis tähendab, et praegu 45 kohaga hooldekodu mahutab varsti ligi 150 inimest. Tegelikult tekkis vajadus uute kohtade järele peaaegu kohe, kui asutus viie aasta eest uksed avas. Juba siis oli järjekorras paarkümmend inimest.



* Järgmisel nädalavahetusel Paidet täitval arvamusfestivalil on teemasid seinast seina, nii et 160 arutelu võivad võtta silme eest kirjuks, mistõttu tasub võtta aega hingetõmbeks, nautida festivalimelu ja kultuuriprogrammi. Järva Teataja annab kaheksa soovitust, millest tasub festivalipäevadel kindlasti osa saada.



* Paides Lai 33 majas asuvas Liisu Söögitoas on viimastel aastatel käinud keha kinnitamas üle saja inimese päevas. Nüüd pidi söögituba vabastama ruumid koolitoitlustajale, sest 1. septembril kolivad majja endise Paide ühisgümnaasiumi õpilased.



* Elu nagu filmis, võib võtta kokku suurfilmi «Tõde ja õigus» 75päevase võtteaja. Pisarateni naeru ja nuttu, palju armastusega tehtud ränkrasket tööd ja meenutuväärseid hetki. Nagu ikka, ei saa tõmmata filmi ega romaani vahele võrdusmärki, sest ilmselgelt läheks 500 lehekülje jäädvustamiseks vaja rohkem, kui kaks ja pool tundi seda võimaldab. Filmi täpne pikkus selgub montaažilaua taga, kuid see on vähemalt 150 minutit. Produtsent Ivo Feldi ütlust mööda teevad nad filmi mõttega, et sellega suudaks end seostada ka inimene, kes Anton Hansen Tammsaarest midagi ei tea, veel vähem «Tõest ja õigusest». Felt märgib, et kuigi teose tegevusaeg jääb 150 aasta taha, on teemad tänapäevased. Näiteks kuidas eestlane end parema elu nimel esimesel võimalusel surnuks töötab.



* Inga Mear kolis kolm aastat tagasi Öötla külla Uustallu, et hakata ajama päris oma asja. Nüüd on ta jõudnud nii kaugele, et on loonud oma ettevõtte Hobuõue OÜ, mis tegeleb teadliku hobukäsitluse ja selle tutvustusega.



* Mahlase viljalihaga arbuuside kõrgaeg on käes. Kuigi enamik eelistab süüa arbuusi palaval suvepäeval niisama, sobib hõrgu viljalihaga kõrvitsalaadne vili tegelikult ka salatitesse ja magustoitudesse. See vili teeb tervisele pigem kasu kui kahju.