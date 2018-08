Järve äärde kerkib uus mänguväljak

Abilinnapea Siret Pihelgase sõnul on mänguväljakute rajamine üks tähtis lüli hea elukeskkonna loomisprotsessis. «Teame, et heade mänguväljakute pärast on vanemad nõus isegi autosõidu ette võtma, sest kaasaegsed väljakud meeldivad lastele väga ning meelitavad neid rohkem toast välja ja õues liikum,» ütles ta. «Loodan, et lastele teeb uus mängupark palju rõõmu ning sellega seoses saab ka tehisjärve ümbrus atraktiivsust juurde.»