* Seoses mitme odava toidukoha sulgemisega on paidelased olukorras, kus nad peavad leidma endale uue kehakinnituskoha. Tegutsevad ettevõtjad näevad selles võimalust, sest saatuse hooleks on jäänud ligi 250 sööjat, keda enda juurde meelitada.



* Eelmisel nädalal algas Türi vallas Taikse külas seltsimaja põranda ümberehitus, mille tarvis kogus külaselts vähem kui kahe kuuga annetajatelt 3950 eurot. Taikse külaseltsi eestvedaja ja idee autori Kristina Gudinase meelest on nad tõepooles hakkama saanud suure teoga. «Ega raha kogune iseenesest. Paned aga kuulutuse Facebooki ja kõik kannavad raha üle. Selle taga on suur töö ja isiklik suhtlus inimestega,» lausus ta.



* Paide ühisgümnaasiumi hoone lammutus hakkas pihta võimlapoolsest otsast. Kui eelmisel nädalal oli töid tegemas üks ekskavaator, siis lähiajal on kohale oodata lisajõudu.



* Möödunud nädalal algas päikesepargi ehitus Circle K tankla kõrval ligikaudu poolteise hektari suurusel maa-alal. Olsson Energy Mäo OÜ juhatuse liige Aap Hirvesoo selgitusel on tankla kõrval asuv ala valitud eelkõige seepärast, et seal jätkub ülekandevõimsusi ja on vaba lõuna poole avatud pind.



* Vilistlased ja endised õpetajad tähistavad 18. augustil Jänedal kokkutulekuga Eesti esimese keskastme põllumajanduskooli 100. sünniaastat.



* Türil Alexela bensiinijaama vastas Viljandi 26 asuva baraki juures käib lammutus, et veel sel kuul saaks alata üle kahe miljoni maksva tervisekeskuse ehitus, mis peaks uksed avama järgmise aasta mais.



* Laupäevasel Ironman Tallinna triatlonil pani end koos jalgratast sõitva uisutaja Saskia Alusalu ja jooksja Kaisa Kuke kõrval proovile ka Paide ujumisklubi ujuja Heli Hiiemäe. Team FreeSpirit oli igati edukas.