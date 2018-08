Eesti disainer avas kunagises kodulinnas näituse

Ajavahemikus 2012–2017 on Paidest pärit disaineril Ülar Linnustel valminud loomekavana kuus osa Eesti disainerite liidu liikmeid koondavast näitusest. Selle käigus portreteeris ja koostas ta kolleegide loometegevuse lühiülevaate, varustades need QR-koodiga. Portreid on 61 ja kõiki neid saab Paides ka näha.