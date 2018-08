Pererahvas pani ise oma koduhoovi põlema

Päästeamet paneb inimestele südamele, et hetkel kehtib Eestis suure tuleohuga aeg, igasugune tuletegemine on äärmiselt ohtlik ning selle kustutamine on raske ja aeganõudev töö, mis kulutab palju päästjate aega ning jõudu. Samal ajal võib viibida reageerimine õnnetustele, kus on ohus inimelud.