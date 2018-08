Eesti looduse päev saab suurejoonelise alguse ühismatkaga Järva-Madiselt Vargamäele

„Järva-Madiselt Vargamäele viiv matkarada annab mitmekülgse ülevaate Eestimaa rikkalikkust loodusest,“ sõnas keskkonnaministeeriumi loodusvaldkonna nõunik Hanno Zingel. „Siinne maastik on pakkunud inspiratsiooni ka Anton Hansen Tammsaarele romaani „Tõde ja Õigus“ kirjutamisel. Matkarajal on hea võimalus minna oma mõtetes Eesti Vabariigi loomise algusaega ning kujutleda, milliste väljakutsetega pidid toonased Pearud ja Andresed silmitsi seisma 100 aastat tagasi oma elu ja looduskeskkonna sobitamisel ning kuidas on olukord tänaseks muutunud,“ lisas Zingel.