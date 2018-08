Arvamusfestivalil toimub kahe päeva jooksul üle 160 arutelu

Kokku toimub kahekümne neljal alal 165 arutelu, mis jõudsid kavva avaliku ideekorje kaudu ning mida korraldavad ideid pakkunud organisatsioonid ja inimesed ise. Kavaga saab tutvuda www.arvamusfestival.ee/kava, kus on võimalik mõttevahetust alustada enne ning jätkata pärast festivali. Lisaks eestikeelsetele aruteludele on kavas kuus venekeelset ja 12 ingliskeelset arutelu.

Arvamusfestivali eestvedaja Maiu Lauringu sõnul on tänavusel festivalil varasemast rohkem kaasa rääkimise võimalusi, kogutakse ettepanekuid ning luuakse lahendusi. “Osaleda saab Eesti 2035 või erakondade valimisplatvormide koostamises, samuti otsida koos ekspertidega vastuseid küsimusele, kuidas meie riik kestma jääb?” rääkis Lauring.

Lauringu sõnul on festivalile jõudnud teemad, mis Eesti inimeste jaoks praegu kõige põletavamad - olgu selleks metsapoliitika või õigusriik, tulevikutöö või sotsiaalne innovatsioon, populism, meediakriitika või hoopis meie omavaheline suhtluskultuur ise. Riigikantselei EV100 programmijuht Maarja-Liisa Soe avaldas heameelt, et 100. sünnipäeva aastal on aruteludes tähelepanu Eesti riigi tulevikul.