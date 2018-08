Haigla ravialustelt kommikarpe ei oota

Oma tänu soovitab haigla peaarst Andres Müürsepp väljendada hoopis hea sõnaga kas haigla kodulehel või meedias. Müürsepa ütlust mööda on ümbrikus raha toomise aeg ammu ümber saanud ning haigla kodulehele riputatud teate mõte on, et ka inimesed seda mõistaksid.