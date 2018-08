Metslas avati mälestuskivi ja mälestustahvel

Metsla küla esmamainimisest saab tuleval aastal 500 aastat. Küla 500. ja Eesti Vabariigi 100. aastapäeva väärikaks tähistamiseks otsustas rahvas püstida mälestuskivi. Sündmuse eestvedaja Vello Kallandi on tegelenud pikalt ja põhjalikult Metsla küla ajaloo ja sugupuude uurimisega. Kallandi ütles, et on tihti mõelnud, et küladesse võiks püstitada kivid, mis aastasadade pärast märgistaksid kunagisi asulaid.