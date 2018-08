Imaveres toimus kohvikutepäev

Imaveres toimus esmakordselt kohvikutepäev, millest võttis osa 12 eriilmelist toidupakkujat. Maitsta sai kõike - alates jaanalinnulihaga võileibadest ja lõpetades Prantsuse köögist pärit suussulavate makroonidega.

Kohvikutepäeva idee autor Sirli Bull rääkis, et mõte selline ettevõtmine Imaverre tuua sai tõuke Suure-Jaani kohvikutepäevast. "Ma kohe mõtlesin, et miks meie ei võiks teha," sõnas Bull. Oma ideest rääkis Bull esmalt Tiina Lippantile, kuid Lippant arvas, et sel aastal ei jõua sellist üritust korraldada. Bull aga ei matnud mõtet maha. "Ma rääkisin ideest aprilli lõpus. Mõtlesin, et kui augustis teeme ei jää me midagi hiljaks," kirjeldas Bull. Edasi käis kõik kiiresti - Facebooki pandi kuulutus ning õige pea oli 12 kohvikut ennast kirja pannud.

Imavere kohvikutepäev 2018 Heleni kohvik FOTO: Erakogu

Korraldajad jäid ürituse kulgemisega väga rahule. Bull, lausus, et nii tema kohvikut Romantika kui ka teiste kohvikuid külastas üle ootuste palju inimesi. Ta lisas, et üks kohvik pidi kella kahest uksed sulgema, kuid inimeste rohkuse tõttu oli see õhtu jooksul veel pikalt avatud. "Me ei teinud küll mingit statistikat, kuid saba oli taga kogu aeg," selgitas Bull. Ta lisas, et külastajate poolt on tagasiside olnud sajaprotsendiliselt positiivne.

Imavere kohvikutepäev 2018 Kohvik Romantika FOTO: Erakogu

Sirli Bulli hinnangul oli arvestatav osa külastajatest tulnud kohvikutepäevale, et oma vanemaid ja kodukanti külastada. "On tore, et inimesed on tee koju leidnud," rõõmustas Bull. Samuti tundis Bull heameelt selle üle, et kohalikud ettevõtmisega nii kergesti kaasa tulid.