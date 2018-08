Riik toetab maapiirkondades elavaid peresid 2,2 miljoni euroga

„Hajaasustuse programm on suurepärane abivahend väiksemate kohtade toetamiseks. Selleks, et peredele üle jõu käivaid olmeprobleeme lahendada, toetame koos omavalitsustega nende lahendamist,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Hajaasustuse programmiga toetame veesüsteemide ja kanalisatsiooni väljaehitamist, koduõuele juurdepääsu teede rajamist ning autonoomsete elektrisüsteemide paigaldamist.“

Programmi on rakendatud 2013. aastast alates ning selle ajaga on toetust saanud seni üle 5700 majapidamise. Kokku on investeeritud rohkem kui 25 miljonit eurot, millest ligi kolmandiku on panustanud riik, kolmandiku omavalitsus ja kolmandiku eraisikud ise. Eelmisel aastal rajati programmi abil 686 kanalisatsioonisüsteemi, 629 veevarustussüsteemi, 111 juurdepääsuteed ning 2 autonoomset elektrisüsteemi.