Järvamaa võrkpalliklubi taandus kõrgemalt mänguareenilt

«Järvamaa loobumise peapõhjus on ju üks – raha. Vaatasime arvudele näkku ja need näitasid, et uut hooaega on keeruline alustada, kui vanad arved on katmata. Me ei näinud, et nad suudaksid vääriliselt uue hooaja ära mängida,» selgitas Paas. «Võlgu klubil on, ka eelmistest hooaegadest. Kindlasti ei ole hea, et on jäädud võlgu mängijatele. Nendele probleemidele tuleb lahendus leida.»