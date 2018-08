* Eelmisel nädalal leidis Kaaruka küla elanik Ainard Alev oma kodutalu õuelt jõhkra veretöö jäljed. Koer Tipsist olid alles vaid nahatükid ja üks tagakints. Arvatavalt ründasid hundid koera mõni meeter kuudist eemal. Alev ütles, et kellegi muu kui huntide süüks ei oska ta sellist juhtumit küll panna. «Võib arvata, et murdjaid oli rohkem kui üks, sest väiksemat kasvu jässakas koer oli tükkideks rapitud. Natuke kuudist eemal oli vereloik ning edasi oli näha nahatükke ja poolenisti söödud kints,» lausus ta.



* Paari aastaga kuhjus selline probleemide rägastik, et praeguseks on selge: 2018/19. hooajal Järvamaa võrkpalliklubi Credit24 meistriliigas mängimas ei näe. Parimal juhul on klubi väljas noortega esiliigas. Credit24 võrkpalli meistriliiga tegevjuht Karol Paas kinnitas, et Järvamaa võrkpalliklubi uuel hooajal liigas tõesti ei jätka. Kui varem oli Eesti klubisid ühisliigas seitse, siis uuel hooajal on neid kuus. Äramineja on Järvamaa. «Järvamaa loobumise peapõhjus on ju üks – raha. Vaatasime arvudele näkku ja need näitasid, et uut hooaega on keeruline alustada, kui vanad arved on katmata. Me ei näinud, et nad suudaksid vääriliselt uue hooaja ära mängida,» selgitas Paas.



* Kõik kolm Järvamaa valda maksavad ka tänavu esimese klassi minejatele ranitsatoetust, mis valdade ühinemise järel on paljudes piirkondades kerkinud tuntavalt, oma abikäe on peredele ulatanud ka osa järvalasi.



* Arvamusfestival tõi reedel ja laupäeval Paidesse kokku 10 000 inimest, kes osalesid ühtekokku 165 arutelus. Eilses juhtkirjas leidis Postimees, et arvamusfestival on ennast kuue aastaga tõendanud, Eesti Päevaleht oli aga seda meelt, et järgmisel aastal võiks festival puhata. Mis puudutab festivali tulevikku, siis leiab korraldusmeeskonna liige Maiko Kesküla, et arvata võib ja peab ka festivali enda üle. «Festivali vajalikkuse ja sisu otsustavad neli komponenti: arutelude korraldajad, osalejad ning lõpuks festivali meeskond ja toetajad. Kui neid jagub, siis festival jätkab,» ütles ta.



* Koristushooajal on selgunud, et rapsipõldude saagikus on valdavalt väiksem kui eelmisel aastal, aga selle hüvitab tänavu parem kvaliteet. Rohke päikese tõttu on talirapsi õlisuse eelmisest aastast parem. Suurem õlisus tähendab omakorda põllumehele paremat kokkuostuhinda.



* Samal ajal kui E-Piim plaanib Paidesse Mündi tee äärde uut, sada miljonit eurot maksvat piimakombinaati, seisab Prääma teel Espaki kaupluse vastas juba aastaid mahajäetult ASi Tere vana tootmishoone. Farmi Piimatööstuse ASi juhatuse esimees Katre Kõvaski selgitusel on ettevõte olnud hiljuti hõivatud uutele turgudele sisenemise, tootearenduse ja ettevõtte käekäiguga, mistõttu on kinnisvara jäänud tagaplaanile. Nii on seisma jäänud ka Paides ettevõttele kuuluv 83 717 ruutmeetri suurune kinnistu.



* Eelmise reede õhtul Premiumi liiga 22. voorus Tallinna FC Floraga kohtunud Paide linnameeskond võttis seisuga 3:3 viigipunkti. Mitte kunagi varem pole linnameeskonna kodumäng nii palju publikut tribüünidele toonud.