Lemmiklooma ostmisel on mõistlik sõlmida kirjalik ostu-müügileping

Millise kaitse tagab ostu-müügilepingu sõlmimine?

Lemmiklooma ostmisel on soovitatav sõlmida kirjalik ostu-müügileping. Õiguslikus mõttes on suuline leping samuti leping, kuid probleemide tekkimisel on suulise lepingu asjaolusid peaaegu võimatu tagantjärele tõendada. Tegemist on müügilepinguga, st et kohalduvad võlaõigusseadusest tulenevad müügilepingu sätted sõltumata sellest, kas lepinguga osteti koer, jalgratas või midagi muud. Loomadele kohaldatakse asjade suhtes kehtivaid sätteid, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. See tähendab, et loomi saab osta, müüa, vahetada, kinkida nagu asju, kuid loomaga ei saa käituda nagu ükskõik millise muu asjaga, vaid peab lisaks järgima loomakaitseseadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid nõudeid.

Probleemide ilmnemisel tuleb eristada, kas probleem seisneb müügilepingu tingimuste rikkumises või looma õiguste rikkumises. Nt kui loom antakse uuele omanikule üle lubadusega, et tõutunnistus saadetakse uuele omanikule 6 kuu jooksul, kuid seda ei tehta, siis on tegemist müügilepingu rikkumisega. Kui loom antakse uuele omanikule üle haigena ning müüja oli haigusest teadlik ja jättis looma ravimata, siis on tegemist nii loomaõigusliku rikkumise kui ka müügilepingu rikkumisega. Rikkumiste liigitamine on oluline seetõttu, et sellest sõltub, mida saab rikkuja suhtes ette võtta.

Kuhu peaks pöörduma, kui rikutakse ostu-müügilepingut?

Müügilepingu rikkumise puhul on tegemist tsiviilvaidlusega, mille esinemisel saab rakendada võlaõigusseaduses nimetatud õiguskaitsevahendeid, nt nõuda kohustuste täitmist, „asja“ parandamist või asendamist, ostuhinna alandamist, kahju hüvitamist, keelduda omapoolse kohustuse täitmisest, lepingust taganeda või leping üles öelda. Kui müüja rikub müügilepingut, saab ostja pöörduda oma õiguste kaitseks tsiviilkohtusse. Lemmikloomade ostmise puhul on lepingupoolteks reeglina eraisikud. Sellisel juhul ei ole tegemist tarbijale müügiga, mistõttu loetakse, et lepingupooled on võrdsed ja ostjale ei laiene tarbijaõiguslik kaitse. See tähendab, et Tarbijakaitseamet selliste vaidlusega ei tegele.

Looma õiguste rikkumisel, st loomade pidamisele kehtestatud nõuete rikkumisel, looma suhtes lubamatu teo toimepanemisel jt loomakaitseseaduses nimetatud rikkumiste korral on võimalik rikkuja vastutusele võtta loomakaitseseaduse alusel väärteomenetluse korras, teatud juhtudel ka kriminaalkorras. Sellise juhtumiga saab pöörduda Veterinaar- ja Toiduameti ning Politsei- ja Piirivalveameti poole.

Mis peab ostu-müügilepingus kirjas olema?

Lepingus peaksid olema kirjas looma andmed ja kõik asjaolud, mis on lepingupooltele olulised ja mille puhul on teoreetiline võimalus probleemide tekkimiseks. Samuti peavad kindlasti olema kirjas lepingupoolte nimed ja kontaktandmed, et probleemide korral oleks võimalik teine lepingupool hiljem tuvastada ja temaga kontakti saada.

Tuleb meeles pidada, et lepingu eesmärk on kaitsta mõlemat lepingupoolt ja lepingusse saab lisada mõlema lepingupoole jaoks olulisi tingimusi. Võib juhtuda, et lepingut rikub hoopis ostja, sellisel juhul aitab leping kaitsta müüja õiguseid. Eesti Loomakaitse Seltsil on olemas näidisleping, mida on võimalik kasutada või sobiva lepingu koostamisel aluseks võtta.