Infoks: kas teadsid, milliseid jalgpallikarikaid Paides esitleti

KARIKAD

Meistrite liiga võidukarikas on 74cm kõrgune ning selle valmistas Šveitsi juveliir Jörg Stadelmann. Läbi aegade edukaim klubi Meistrite liigas ja selle eelkäijas Euroopa meistrite karikavõistlustel on olnud Real Madrid 13 tiitlivõiduga!

Euroopa Liiga võidukarika disainis Itaalia ettevõte Bertoni 1972. aastal. Uhke trofee on 65cm kõrgune ja kaalub 15kg. Euroopa Liigas on edukaim klubi olnud Sevilla viie võiduga, Tallinnas Madridi Realiga kohtuv Atletico on turniiri kolmekordne võitja.

UEFA Supercup algne trofee oli suurem kui tema nimekamad vennad ja nii otsustas UEFA selle mõõtmeid vähendada. Hetkel kasutusel olev võidukarikas loodi 2006. aastal ning on 58cm kõrgune. Kahe tähtsaima eurosarja võitjate vahelises duellis on edukaimad olnud Barcelona ja AC Milan viie võiduga. 15. augustil Tallinnas mängivatest klubidest on Real Supercupi võitnud aastatel 2002, 2014, 2016 ja 2017 ning Atletico 2010 ja 2012.

Allikas: Paide linnameeskond Facebook