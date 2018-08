RMK korraldab Järvamaal kaks tasuta metsakontserti

Tasuta üle Eesti toimuvatele kontsertidele on oodatud nii matkajad kui ka kohalikud elanikud. “Muusikalise kava olen kokku pannud nii, et see mulle endale kuulajana meeldiks ja rahvaga vestlema olen kutsunud just need näitlejad, keda ma tean ja usaldan,” kommenteeris RMK metsakontserdite kunstiline juht Guido Kangur.