Kallisabal esineb Stig Rästa

Seekord on peakülaliseks Stig Rästa. Siiski tehakse üht-koma-teist teistmoodi kui tavaliselt. Nimelt, enne Stigi kell 19.15 astuvad lavale Comedy Estonia stand up koomikud Ardo Asperk ja Karl-Alari Varma, et luua neljapäeva õhtu sissejuhatuseks vastav meeleolu. Peale nende etteastet näeme aga enda ees Eesti üht parimat artisti Stig Rästat, kel lugusid maast ja ilmast.