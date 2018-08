Kalle Grünthal: Arvamusfestival on tõesti korraldajate nägu

Erilised tänusõnad just Maiko Keskülale. EKRE Järva-ja Viljandimaa osakond osales festivalil kahe teemaga. Reedel, peavoolumeedia ja alternatiivmeedia vastasseisu aruteluga ajakirjanduse maastikul ning laupäeval justiitsreformi põhjendatuse ühe komponendi – kohtunike omavoli aruteluga kohtuistungil.



Sellega aga minu positiivne emotsioon kahjuks piirdub. Kõik edasine näitab minu hinnangul kahjuks siiski seda, et tegelikult me sellele üritusel eriliselt oodatud ei olnud. Millest selline järeldus?



Juuni lõpupäevil esitati Arvamusfestivali korraldajatele EKRE Järva-ja Viljandimaa osakonna poolt palve, võimaldada neil festivalil osaleda. Juuli alguses saadetud vastuses, teatas Arvamusfestivali üks eestvedajatest, Maiu Lauring, et meid ollakse nõus lisama programmi ning meie kava lubati avalikustada järgmisel nädalal. Nädala möödudes teatati korraldajate poolt aga millegipärast, et paberkandjale meie arutelusid enam lisada ei jõua, kuid veebikeskkonnas lähevad EKRE teemad kindlasti üles. Jah, tõepoolest, seekord lubadus täideti, kuid info EKRE teemadega jõudis kavasse alles poolteist päeva enne festivali algust, samal ajal, kui kõigi teiste osalejate kavad olid avalikustatud juba mitmeid nädalaid varem. Kahjuks „unustati“ EKRE Järvamaa liikmed ära ka Järva Teatajas ilmunud artiklis, kus korraldajad tutvustasid, kes järvakatest osalevad Arvamusfestivalil. Meid nagu poleks olemas olnudki. Nii toimuski esimese päeva arutelu selliselt, et alles arutelu lõppfaasis osade hilinenult kohalejõudnud kuulajate nördimuset pidid kuulma ka korraldajad. Ja seda põhjusel, et toimuva arutelu kohta ei saadud teavet isegi infotelgist. Edaspidise suhtes andis mõnevõrra lootust õhtune kohtumine Maiko Keskülaga, kes andis loa infotelgi kaudu levitada järgmise päeva arutelu toimumist flaierite abil. Kahjuks oli aga hommikul seis sama tõrjuv. Nimelt selgus asjaolude kontrollimisel, et infotelgis viibijad käsitlesid meie flaiereid lisareklaamina, mille kasutamine pidi olema keelatud ning need olid kõrvaldatud. Alles kohale kutsutud üks korraldajatest, Alari Rammo, tunnistas korraldajate eksimust teabe levitamise osas ning lubas isiklikult EKRE lava asukoha festivali kaardile märkida.

Kõige eeltooduga tahan märkida, et mingit omaalgatuslikku „plakati sodimist“ ei toimunud ning EKRE ei osalenud festivalil sugugi programmiväliselt, kuigi ajalehe veergudel just seda väidetakse. Ajalehe toimetusele on lisatud muuhulgas ka väljavõte Maiu Lauringu lubadusest, lisada EKRE festivali programmi.



Lõpetuseks arvan, et kui EKRE osalusest festivalil räägitakse alles pärast festivali toimumist ning seda vaid negatiivses võtmes, saab teha vaid ühese järelduse. Tegemist on vasakliberaalsete peoga, kus rahvuskonservatiivse poole esindajad ei ole oodatud.



P.S. EKRE Järva- ja Viljandimaa osakond on valmis korraldajatele hüvitama plakati sodimisega tekitatud põhjendatud kahju.