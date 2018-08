Paide linnameeskond oli 2:1 üle Paide linnameeskond III üle

MÄNGUEELSED KOMMENTAARID

Mängija Lauri Varendi:

Meie meeskonnale väga eriline mäng. Vastu tuleb astuda klubile, mis just paar päeva tagasi kuulutas osa meie mängijaid enda legendideks. Pea kõik praeguse Paide III seast on Paide Linnameeskonna eest Premium Liigas tegusid teinud ning nüüd tuleb seda sama klubi pidurdama hakata. Mingeid hinnaalandusi tegema ei hakata ning saab näha, kas uued mehed on ikka vanadest üle.

Treener Rauno Kööp:

Ma arvan, et ma ei liialda, kui ütlen, et see mäng on nii mõlema meeskonna mängijate kui ka publiku jaoks väga eriline. Ühel pool on mehed, kes on jätnud tohutu jälje esindusmeeskonna ajalukku, teisel pool noored ja vihased, kellelt oodatakse suuri tegusid tänasel päeval ja ka tulevikus.

Loomulikult anname endale aru, et kuigi “vanad legendid” mängivad ehk oma elu küpseimat jalgpalli, on antud mängu favoriidid siiski tippvormis noored, kes iganädalaselt kõrgeimal tasemel mängivad.

Plaanime nautida igat hetke, olles külaliseks oma enda koduväljakul ja mängides meeste vastu, kes kannavad särgil sedasama logo, mida ka ise uhkusega kanname!