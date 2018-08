Korvpallinaised läksid Paides vastamisi soomlannadega

Kell võis teisipäeva hommikul olla poole kümne kanti, kui naised treeninguks spordihalli kogunema hakkasid. Esimeste tulijate seas oli ka korvpallikoondise kapten Mailis Pokk. «Paide laagri jooksul on ühelt poolt kaks sõpruskohtumist, teisalt on see selline proovimise aeg, mis näitab ära, millises seisus koondisega olema ja millist tööd oleks veel vaja teha,» selgitas ta, kui oli korraks pallipõrgatustest kõrvale tulnud.

Pokk lisas, et siiani on nad kogu suve treeninud individuaalkavade järgi. «Võistkonnana kokkutulek on hea, ennekõike selleks, et saaksime koostööd harjutada,» lisas ta.