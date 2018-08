* Järva vallavanema Rait Pihelga teatel andis aastaid Järva-Jaanis ja Aravetel toasooja tootnud N.R. Energy mõlema asula katlamaja üle eelmisel nädalal, kuigi rendilepingu järgi oleks pidanud seda tegema juba juunis. Järva Teataja on korduvalt kirjutanud sellest, et soojatootja soovib lepingut pikendada või lahkumishüvitist, kuid vald tahab tegeleda toasoojaga ise ja pole nõus erafirmale valuraha maksma. Pihelgas kinnitas eile, et nüüd, kui Aravete ja Järva-Jaani katlmaja on valla valduses, on alanud ka ettevalmistused sügisel algavaks kütteajaks.



* Neli Järvamaa jahipiirkondadele vabaks kasutuseks antud karujahiluba on kahe nädalaga ära kasutatud. Kaks viimast karu lasti esmaspäeval paaritunnise vahega Järva-Jaani ja Kõrvemaa jahtkonnas. Ülejäänud kaks metsaotti jäid püssi ette juba varem Lehtse ja Imavere jahialadel.



* Teisipäeva keskpäeval hõikasid Paide linna Joodi elurajooni alguses elavad lapsed möödujaid kohvile ja koogile. Üheks päevaks avatud kohviku tarvis olid nad hakanud vaaritama juba varavalges ning lõunast said möödujad juba head ja paremat maitsta. Ettevõtmise taga olid Elis Kraav, Oliver Õun ja Natali Täht. Neile olid toeks emad Merle Kraav ja Riina Õun.



* Pikaaegse tavaga poistekoor, mis tuleval aastal tähistab 60 aasta juubelit, seisis kevadel hooaja lõppedes küsimuse ees, kuidas edasi. Põhjuseks oli asjaolu, et mitukümmend aastat koori juhatanud koorijuht ja muusikaõpetaja Ulvi Tamm andis teada, et uuest hooajast ta enam dirigendina ei jätka ja kolib Järvamaalt ära. Poistekoor on Türi kultuurikeskuse tiiva all tegutsev ring ja kultuurikeskuse direktor Ülle Välimäe kinnitas Järva Teatajale, et koor jätkab tegevust.



* Kui eelmisel nädalal kirjutas Järva Teataja, et Mäos Cirkle K tankla kõrval asuval ligikaudu poolteise hektari suurusel maa-alal tehti algust päikesejaama rajamisega, siis küllap on Türi kandi elanikud märganud, et linna külje all Türi-Allikul on samuti päikesejaam tasapisi ilmet võtmas.



* Sellest nädalast on Paides Raudtee ja Mündi tänav seoses ulatusliku tee-ehitusega osaliselt liikluseks suletud ning autojuhtidel tuleb järgida ajutisi liiklusmärke.

Nii näiteks on ehituse esimeses järgus suletud Raudtee tänav alates Pärna tänavast.



* Pühapäeval on Paide Vallimäel järjekorras seitsmes suurejooneline kontsert «Vaba rahva laul», mis tähistab sajaaastase Eesti Vabariigi 27. taasiseseisvumispäeva.

Lavale astuvad Eesti tuntud artistid, nagu Jassi Zahharov, Siiri Sisask, Koit Toome, Nele-Liis Vaiksoo, peale selle ligi 1600liikmeline koor. Lauljaid saadab Urmas Lattikase bänd.