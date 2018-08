Järva valla lipp saab õnnistatud

Järva valla lipul on kollasel väljal must istuv must hunt ja roheline lainelõikes jalus. Kollane sümboliseerib üllust ja kõrget moraali; must sümboliseerib tarkust, austust esivanemate vastu ja püsivust; hunt sümboliseerib valvsust, lojaalsust ja julgust; roheline sümboliseerib metsa ja viljakuse värvi.