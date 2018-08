EV100 Üheslaulmisel löövad kaasa enam kui 35 Eesti kihelkonda ja linna

„Üheslaulmine on meil veres, ammutame kooslaulmisest vaimujõudu ja hingepidet. Just seepärast toimub 19. augustil Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva puhul Üheslaulmine üleilmsena, et kaasa saaks laulda maailma mistahes paigas,“ ütles Riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. „Tallinna lauluväljakul toimuv Üheslaulmine jõuab Eesti Rahvusringhäälingu otsepildis ja veebi vahendusel üle kogu maailma. Nii saavad sõprus- ja perekonnad, kihelkonnad ja isegi linnad 19. augustil endale sobivaimas paigas laulupesadesse koguneda ning lauldes EV100 suvist peonädalat tähistada.“