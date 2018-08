OTSE: Paide linnameeskond kohtub Nõmme Kaljuga

Meie esindusmeeskond on hiljuti olnud väga heas hoos - viimase kuue vooruga on saadud neli võitu ja viimati viigistati kodumurul 3:3 valitseva meistri FC Floraga. Kaljuga on Paide tänavu kahel korral madistanud ning saanud põnevates mängudes lüüa 1:4 ja 2:3. Nüüd on aeg võtta kodupubliku toel revanš!

Teisipäeval olid mõlemad meeskonnad võistlustules karikasarjas - Paide suutis alistada oma klubi III meeskonna raske lahingu järel 2:1. Kaljul läks veelgi napimalt, sest Saaremaal mängiti 1:2 kaotusseis FC Kuressaare vastu 3:2 võiduks alles lõpuminutitega.