Erilised kolmerattalised tulevad Paidesse

See leiab aset täna ja eesmärk on ambitsioonikas: Ehasalu ootab Paide muusika- ja teatrimaja parklasse ei rohkem ega vähem kui sada külgvankriga mootorratast.



Tõnu Ehasalu meenutas, et saja külgvankri kokkuajamine mõlkus tal mõtteis juba kevadel.



Uurinud motofoorumist teiste tsiklimeeste arvamust, sai Ehasalu aru, et huvilisi on, ja palju. «Huvi on olnud tõesti päris suur: Viljandist peaks tulema kümmekond külgvankrit, tulijaid on Võrust, Hiiumaalt ja Saaremalt,» lausus ta. «Ka kohalikud on asjast teadlikud. Türilt peaks tulema viis ja Paide vähemalt neli külgvankrit. Eelinfo järgi peaks tsikleid kogunema ikka omajagu.»



Esialgu omaette sellist üritust plaaninud Tõnu Ehasalu leidis seejärel, et ettevõtmine võiks olla ka suurem. Nii on ta sotsiaalmeediasse loonud lehekülje, printinud välja reklaamlehti ja neid motoüritusel huvilistele jaganud.



Kõik tsiklid kolmel rattal Paidesse ise kohale ei sõida, osa tuuakse ka treileriga. «Erilisi masinaid on tulemas, näiteks peaks nägema külgvankrit, mille korvi kohale on ehitatud baarinurk,» tutvustas Ehasalu. «Üks unikaalseim isend on 1939. aastast pärit NSU. Selle musta numbri väärilise külgvankri taastamine lõppes alles sel kevadel.»



Tõnu Ehasalu teada polegi Eestis varem külkade kokkutulekuid tehtud. Ta pakkus, et Eestis võib külgvankreid liiklemas olla 150 ringis, nii et tema ambitsioon saada kokku sada tsiklit on päris suur.



Olgu öeldud, et Tõnu Ehasalu kodugaraažis on samuti paar külgvankrit. Kahe masinaga on ta kindlasti ettevõtmisel esindatud. Võib-olla ka kolmega. «Eesmärk on masinaid kokku saada sada, aga kui tuleb poolsada külgvankrit, siis olen ma ka sellega rahul,» ütles ta.



Külgvankrid ja nende omanikud hakkavad kogunema keskpäevast Paide muusika- ja teatrimaja parklasse. Kell 13 on näitus. Kell 14 algab paraadsõit marsruudil Paide–Väätsa–Türi (raudteejaama juures keeratakse ümber) ja tagasi Paidesse, kus suundutakse Vallimäele ajarännakule. (JT)