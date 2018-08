Naiste rannavõrkpallis selgusid üle pika aja meistrid

Võistlust korraldanud Paide võrkpalliklubi treener Piret Reinfeld ütles, et rannas võrkpalli mängivaid naisi oli vahepealsetel aastatel vähe ja seega polnud erilist mõtet ka võistlusi teha. «Selle suve Coolbeti rannavolle mängud näitasid, et naiste ja neidude huvi rannavõrkpalli vastu on tõusuteel. Saime peaaegu igal etapil teha naistele eraldi turniiri, sest mängimas käis 12 kuni 18 naist,» lausus ta.