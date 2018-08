* Eile avati Lottemaa kogupere teemapargis uus atraktsioon – kommipaberiavaja, mille autorid on Paidest pärit Emili ja Mattias Kõonurm. Lottemaa ja SEB esimese leiutusvõistluse võitnud töö järgi valmistasid meistrid maiasmokkadele käepärase masinavärgi. Lottemaa teemapargi tegevjuht Margit Toodu ütles, et kommipaberiavaja on Lottemaale väga oodatud ning tal on hea meel, et Emili ja Mattias Kõonurm nii geniaalse leiutise peale tulid. «Sel aastal avasime Leiutajatekülas kommipoe ja just seal uus atraktsioon iga päevas kasutust leiabki. See on ju täiesti asjakohane, et kommid saab kohapeal väikse krutskiga paberis välja võtta,» lausus ta.



* Esmaspäev, mil tähistati Eesti taasiseseivumise päeva ja heisati selle puhul riigilipud, oli vähemalt Järva valla elanikele kahekordselt tähtis ja pidulik, sest Järva-Jaani kirikus õnnistati omavalitsuse uut lippu.



* Sajab. Ei mingit märki saju lõpust. Ometi voorib juba enne keskpäeva Paide muusika- ja teatrimaja parklasse külgkorviga mootorrattaid. Osa saabub omil ratastel, teisi aitab järelkäru.

Perekond Kiis sõitis 1974. aasta masinaga Tartust kohale ise. Pereisa Rene arvutab, et sõidule kulus umbes poolteist tundi. «Ilusa ilmaga ikka visatakse pöidlaid, aga tänase ilmaga...,» jätab ta lause pead vangutades lõpetamata. Paidelase Tõnu Ehasalu korraldatud ettevõtmisele tuleb külgkorviga mootorrattaid kohale üle 80, viimased jõuavad siis, kui esimesed on juba paraadile läinud.

Tema arvutusi mööda on Eestis selliseid sõidukeid 150 ja see, et kohaloleku protsent ületas 50, on üle ootuste hea.



* Viie aastaga on Järvamaal haritava maa keskmine hektarihind tõusnud lausa ligi 1700 eurot. Viimase aastaga on hinnatõus jäänud siiski tagasihoidlikuks. Maa-ameti andmetel on tänavu Järvamaal põllumaa hektar umbes 30 eurot kallim kui möödunud aastal. Kaheksa kuuga on kujunenud keskmiseks hinnaks umbes 3170 eurot.



* Hiljuti andis Euroopa Komisjon teada, et Eestit võib ähvardada kohtutee, kui 6700 majapidamist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ei liitu. Et liituda on üsna kulukas, pole osa majapidamisi veel ühissüsteemi kasuks otsustanud. ASi Paide Vesi juhatusse kuuluv Jaan Madis sõnas, et Paide linna veevõrguga on ühendatud umbes 1150 kinnistut. Teeninduspiirkonna külades ja alevikes on ühendatud majapidamisi ligi 480.

Paide linnas on aga üle 230 kinnistu, millele on liitumispunkt välja ehitatud, kuid mis pole seni liitunud.



* Liikluses on tänavu olukord suuresti halvenenud, õnnetustes on juba hukkunud 52 inimest, samas kui möödunud aasta lõpuks oli hukkunuid 48. Järvamaa liikluses on tänavu viga saanud 23 inimest ja on olnud ka üks hukkunu. LRK Autokoolituse juhataja, liiklusteooria- ja sõiduõpetaja Jaan Kleemanni need arvud ei üllata, pigem üllatab teda eelmise aasta statistika.



* Viimastel nädalatel on Järvamaa tuletõrjesportlased näidanud head vormi mitmel olulisel võistlusel. Viimati reedel Võrus, kus selgusid Eesti meistrid ja Pritsu karika üldvõitjad tuletõrjespordi individuaalaladel.