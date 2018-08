* Järva Teataja toimetuse poole on pöördunud mitu lugejat, kes on avaldanud rahulolematust Paide linnas Laial ja Raudtee tänaval tehtavate pindamistöödega. Laial tänaval elav Mait oli pindamisest häiritud. "See on ebareaalne, mis siin toimub: vanad augud on väljas, tee on treppi sõidetud ja kanalisatsiooniluukide olukord on omaette teema, enne tuleb ikka asjad korralikult ära parandada, kui pinnatakse," lausus ta. Maidu meelest on see praegu maksumaksja raha raiskamine. «Oleks siis pindamisega asi läinud paremaks, aga läks hullemaks,» võttis ta olukorra kokku.



* Paide Sookure lasteaed tervitab lapsi ja lastevanemaid algaval õppeaastal veidi uuenenud välisilmega. Kõige suuremad muutused jäävad aga silmale nähtamatuks, kuid just nende mõju on lasteaiale kõige suurem. Sookure lasteaia direktor Liia Koppel rõõmustab kogu südamest, et järgmisel nädalal 30. sünnipäeva tähistav lasteaed saab viimaks liigsest niiskusest ja keldisse tungivast veest priiks ning pooleli olnud õueala võtab uue ilme.



* Kevadel sai Türi vald KredExilt 418 000 eurot toetust, et ehitada Türil Wiedemanni tänava ääres asuv elamu-büroohoone ümber üürielamuks. Selle katseprojektiga toetab riik Türi kõrval ligi 2,85 miljoni euroga eluasemeprobleemide lahendamist veel neljas omavalitsuses.



* Augusti jooksul tuleks järvalastel lahtiste silmadega ringi käia ja sõita, et erirakenduse abil looduses olev prügi kaardile kanda. Prügivabaks peaksid paigad saama 15. septembril, mil on üleilmne maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day. Maailmakoristuse Järvamaa koordinaator on Kirsika Ilmjärv, kes julgustas augusti jooksul teada andma maakonna prügistatud paikadest. Esialgu on neid vaid kolm.



* Paide keskväljaku ruumieksperiment sai tänavu suvel sisse hea hoo. Kiriku ja Pika tänava alguse vahele jäävast alast loodi euroalustest moodulmööbli ja pinksilaudadega hubane kooskäimiskoht. Soojadel suveõhtutel kogunes sinna kontserte, kohvikumelu ja lihtsalt üksteise seltskonda nautima hulk linlasi, nii noori kui vanu. Teist aastat suuresti vabatahtlikul tööl sündinud projekt ootab järgmisel suvel jätkuks suuremat tuge nii linnalt kui ka kogukonnalt.



* Kompromisskokkuleppe järgi annab soojatootja N.R. Energy Paide linnale üle kogu Roosna-Alliku kaugküttevõrgu käitise, aga linn maksab talle läbirääkimiste käigus kokku lepitud hüvitisena 45 000 eurot.



* Müüsleri ja Köisi küla bussipeatused üllatavad laupäeval bussiga sõitjaid kohvikuga. Kõhutäidet pakuvad Köisi, Tuuleveski, Müüsleri kortermajade ja Ausamba bussipeatuses end sisse seadnud kohvikud keskpäevast kella viieni õhtul.



* Nädala eest Rakveres peetud Eesti mitmevõistluse meistrivõistlustel võidutses U16 vanuserühma neidude seas Paidest pärit Emili Liis Osula, kes püstitas 4501 punktiga uue isikliku rekordi.