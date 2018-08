Tallinna tänava ehitus sai rohelise tule

"Igatahes on mul hea meel, et projekt on lõpuks koos ning saame Paide peatänava rekonstrueerimisega edasi minna. Järgmise sammuna pöördume septembris volikogu poole, et ehituseks laenu võtta, kuna ainult oma rahakoti peale lootes me seda teha ei suudaks. Seejärel tuleb ehitushange ning tuleval aastal kui ilmastikuolud on tee-ehituseks sobivad, alustada ehitusega võimalikult kiiresti," sõnas Värk.