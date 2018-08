* Kuus aastat tagasi Kärus maja ostnud filmirežissöör Aljona Suržikova püüab leida vanadele asjadele uue elu. Koos kogukonnaga asutab ta muuseumi, kus kesksel kohal on kõikvõimalikud kärud ja vankrid. Kümmekond käru ja vankrit on juba olemas, aga neid võiks rohkemgi olla.



* Järvamaa gümnaasiumihariduse olulisima muutusena stardib algaval kooliaastal Paide riigigümnaasium, kus alustab õppimist ligi 170 noort nii Paidest, mujalt Järvamaalt kui ka teistest maakondadest. See teeb riigigümnaasiumist maakonna suurima gümnaasiumi. Riigikooli tulek teiste keskharidust andvate koolide õpilaste arvu siiski kahandanud pole.



* Eelmisel kuul kolis Peetri kool vanast pastoraadihoonest endise Kareda vallamaja ruumesse. Nüüd, kus kooliaasta alguseni on jäänud kõigest nädal, on ruumidest osalt puudu veel uus mööbel ja uuendusmeelseid vahendeid. Endistes Kareda raamatukogu ja vallavalitsuse ruumides on klassid õige pea valmis õpilasi vastu võtma. Peetri kooli uue direktori Raigo Prantsi hinnangul on ehitus kulgenud rohkem kui ootuspäraselt. "Isegi kiiremini on läinud," sõnas ta.



* Selline oli 18. augusti õhtupoolik Tallinnas Rocca al Mare vabaõhumuuseumis, kus mereäärsel platsil tegi oma viimase abielu sõlmimise tseremoonia Marika Martin. Abielutõotusi vahetasid ja jah-sõna ütlesid Triinu (Nilp) ja Peep Orlovski.

Pärast kombetalitust õnnitletigi üksteist vastastikku, mis on Marika Martini 40aastase kogemuse põhjal äärmiselt haruldane. Tavapärasest emotsionaalsem oli see päev temalegi.

Nüüd tunneb Martin teatavat vabanemist ja et ei tekiks kiusatust mõne palvele või veenmisele järele anda, on ta loobunud juba osast oma tseremooniameistri varustusest.



* Paide muusika- ja teatrimaja suurel laval on nähtud nii mõndagi. Sellesama lava all on aga üks tuhmunud mustadest telliskividest ruum, kus nõnda palju kogetud pole. Nüüd otsustas Paide teatri näitleja Kirill Havanski meelitada inimesed just sellesse aastaid hüljatud ruumi, kus pesitseb midagi valgustkartvat. Seal on koletis. «Koletis» on Havanski monolavastus, mis avab 13. septembril Paide teatri esimese hooaja ja viib teatrikülastajad sõber Rico juttude kaudu õuduslugude pimedasse maailma.



* Plate peale viidutel jääb põgenemistee käeulatusse.

Tegelikult muidugi Paide politseijaoskonna kinnipidamiskambrites väiksemate ja veidi suuremate pattude pärast karistust kandjatele selle uudise pealkiri pääsu ei tõota ja karistus tuleb määratud aja jooksul ikkagi ära kanda. Ent kõrvalmajas saab üsna pea end põgenemistee leidmisel proovile panna. Miks peaks keegi vabatahtlikult veetma tunnikese lukustatud ruumis, kust pääseb välja vaid vihjeid ja mõistatusi lahendades? Tuleb välja, et eestlasi on see mujal maailmas ammu populaarne tõsielupõhine põgenemismäng järjest rohkem hullutamas.



* Esmaspäeval alustab Kanal 2 eetris uus saade «Hommik!», mille üks saatejuht kolmest on järvalane Robert Rool, kelle meediakarjäär sai alguse Kuma raadiost. «Hommik!» on Rooli uusim projekt.



* Mee kasulikkus on üldteada tõde. Rohkem räägitakse küll mee seespidisest manustamisest, kuid tegelikult saab seda edukalt kasutada ka ilu heaks. Tänavusel meerohkel aastal on paras aeg meeprotseduure katsetada ning mett kehale, näole ja pähe määrida.