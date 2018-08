Teatribuss viib järvalased pealinna etendustele

Järvalased saavad pealinna teatrisse sõita neljal septembri alguse päeval, kui Viljandist väljub teatribuss, mis toob inimesed peaaegu koduukselt teatriukse ette ja viib pärast ka tagasi. Estonia teatri turundusassistent Lisanna Männilaan ütles, et mõeldud on erineva maitsega teatrisõpradele, seepärast on kavas lavastusi kõigist žanreist.