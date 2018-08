* Kolmapäeva varastel tundidel, umbes poole kahe paiku, äratas Vetepere küla elaniku Aili Tammlehe taks Timmu haukumine. Arvates, et ehk tahab koer õue minna, tegi Tammleht esikusse viiva ukse lahti, pani tule põlema – ja vaatas tõtt hundiga.



* Nädalapäevad pärast seda, kui Paide kesklinnas tegutsenud Vanalinna kohvik uksed sulges, ilmus maja aknale teade, et peatselt hakkab samades ruumides toimetama Südamesahver. Keskväljak 12 uus omanik, Südamemaja juht Tiia Tamberg soovib sinna luua hubase kooskäimiskoha, kus hommikukohvi kõrvale ajalehte lugeda.



* Müüsleri pargis asuv Kilplaste teemapark on teada-tuntud oma kiiksude poolest. Marjapõõsastest sinimustvalge labürint on teatavas mõttes nende loogiline jätk.

Teemapargi perenaine Helena Siiroja vaatas internetis põõsalabürinte ja kujutles üht neist Müüsleri parkigi. Oleks tore li¬sandväärtus elamusretkelistele, niisama külastajatele ja ka külarahvale.

Külakoosolekul ideed tutvustades jäi kõlama soovitus kasutada nii-öelda tavaliste põõsaste asemel marjapõõsaid ning marjad võiksid olla ju sinised, mustad ja valged.



* Paide Hillar Hanssoo põhikooli direktor Kersti Kivisoo astub algavale õppeaastale vastu rõõmsalt. Tugev meeskond ja pühendunud õpetajad annavad talle kindlust, et head haridust saab kool anda ka siis, kui päris oma maja pole ning õppetöö käib kogu aasta ajutistel pindadel.



* Sel suvel Paide ja Türi Maximasse paigaldatud nutikassad on ostjates esile kutsunud pahameele, sest need on teiste kaupluste nutisüsteemidega võrreldes keerulisemad ja sageli ette tulevad tõrked tekitavad piinlikke olukordi.



* Tallinnas elav Marina Nikiforova võttis nõuks kududa mitukümmend paari sokke ja kinkida need Türi Kodu elanikele. Nikiforova sõnas, et kingituse mõte on seotud tema kodukoha, töökoha ja hobiga. «Õppisin kuduma mustriga sokke ja esialgu tegin neid oma pere liikmetele. Kui nägin televiisorist üleskutset teha kingitus Eestile sünnipäeva puhul, siis tuli mõte, et sokke võiks kinkida Türi hooldekodu klientidele,» selgitas ta.



* Ehkki pärast Järvamaa võrkpalliklubi meistriliiga meeskonna laialiminekut tekkis mure, et maakonnas jäädaksegi harrastajatena võrkpalli toksima, siis suve lõpul võttis väätsalane Ilmar Mõttus vastutuse enda õlule ning läheb Eesti võrkpalli-meistrivõistluste esiliigasse täiesti uue, valdavalt noortest koosneva meeskonnaga IMsport/Järvamaa.