„Septembris ei joo“ kampaaniaga liitus tänavu rekordarv osalejaid

TAI pani seni rahvaliikumisena toiminud algatusele õla alla teist aastat järjest, aidates seda sotsiaalkampaania vormis rohkemate inimesteni viia.

„Paljud inimesed said seeläbi proovida, kui lihtne või keeruline on olla ilma alkoholi tarvitamata ja tunda, kuidas see mõjutab nende tervist ja maailmapilti,“ ütles TAI terviseriskide ennetamise keskuse juhataja Anneli Sammel. „Kampaania raames kehastus armastatud näitleja Luule Komissarov personaaltreeneriks, kes liitunutele iga päev motiveerivaid nippe jagas. Loodetavasti sai nii mõnigi inimene innustust alkoholivaba perioodi pikendamiseks või selle uuesti proovimiseks. Kampaania toetas vähema alkoholiga elustiili ja inimesi, kes on otsustanud sellise valiku teha.“

Oma alkoholitarvitamise hindamiseks on igaühel võimalik tasuta läbi teha AUDIT-test, mille leiab veebilehelt www.alkoinfo.ee. Testi on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon WHO.

Oma alkoholitarvitamise hindamiseks on igaühel võimalik tasuta läbi teha AUDIT-test, mille leiab veebilehelt www.alkoinfo.ee. Testi on välja töötanud Maailma Terviseorganisatsioon WHO.

WHO hinnangul on 6 liitrit elaniku kohta piir, millest alates tekivad olulised kahjud rahva tervisele. Eestis on alkoholi tarvitamine praegu veel oluliselt kõrgem: Eesti Konjunktuuriinstituudi andmetel tarvitati 2017. aastal Eestis 8,6 liitrit absoluutset alkoholi iga elaniku kohta.